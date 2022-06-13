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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير الهندي بالقاهرة: اليوجا هدية الحضارة الهندية للعالم

لقاء فودة والسفير
لقاء فودة والسفير الهندي

قال "أجيت جوبتيه"، السفير الهندي بالقاهرة، إن اليوجا بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع، مشيرا إلي أنها تعتني بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، موضحا أن اليوجا  تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحى بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الهندي،  باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للتنسيق للاحتفال باليوم العالمي لليوجا بمتحف شرم الشيخ وبحث سبل التعاون السياحي والثقافي وزيادة الوفود السياحية.
والتقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السفير"اجيت جوبتيه" سفير الهند بجمهورية مصر العربية، وزوجته، وذلك اليوم الاثنين، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندي بشرم الشيخ متمنيا قضاء وقت ممتع وتحقيق جميع أهداف الزيارة.

تناول اللقاء التنسيق حول إقامة سفارة الهند الاحتفال الاحتفال باليوم العالمي لليوجا غدا الثلاثاء، بمتحف شرم الشيخ.

وأعرب سفير الهند عن سعادته البالغة لإقامة الاحتفال بمدينة شرم الشيخ مشيراُ إلى أن السفارة الهندية بالقاهرة ومركز مولانا آزاد الثقافى الهندى ينظمان احتفالية اليوم العالمى لليوجا بحديقة الأزهر في 21 يونيو الجارى، مشيرا ان السفارة نظمت فعالية تمهيدية بمكتبة الإسكندرية أمس، وستقام غدا بمتحف شرم الشيخ ،وبمعبد الكرنك بالأقصر في ١٩ يونيو، كما ستنظم عددا من ورش اليوجا في نادى هليوبوليس ونادي الشمس ونادي المقاولون العرب.
ولفت السفير إلى أن اليوجا بمثابة هدية الحضارة الهندية القديمة للعالم أجمع، وتعنى اليوجا بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية بالنسبة للإنسان، ومن ثم فهى تساعد الناس على تبني أسلوب حياة صحى بصورة تساهم في تعزيز الانسجام بين العقل والروح والجسد.
وأضاف أن اليوجا تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافى غير المادى في الهند، ولاقت رواجا عالميا فأصبح الناس يمارسون هذه الرياضة في مختلف البلدان حول العالم، ومن بينها مصر، وهي لا تهدف إلى التمتع بالصحة والسعادة فقط لكنها تعمل أيضا على تحقيق السلام والوئام والتقدم وتعزيز روح الإخاء.

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء لإقامة الاحتفالية بمدينة شرم الشيخ لزيادة الترويج السياحي للمدينة العالمية، ووجه المحافظ باتخاذ كافة التدابير والإجراءات والاستعدادات لخروج الاحتفالية بالشكل الحضاري اللائق بمدينة السلام العالمية.

تناول اللقاء أيضا بحث سبل تنشيط السياحة وزيادة اعداد السائحين القادمين من الهند الي مدينة شرم الشيخ، ومنها دراسة توقيع بروتوكول تعاون وتآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية وإحدى المدن المشابهة لها بالهند، وذلك بعد التصديق عليها من جميع الجهات المعنية، لتنشيط السياحة وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة منها السياحية والثقافية والرياضية وتبادل الثقافات والوفود في ذلك المجال .

وأشار فودة أنه في هذا المجال تم توقيع عدد 15 بروتوكول واتفاقية تآخي وتعاون بين مدينة شرم الشيخ والعديد من المدن التي تقابلها بالدول الاسيوية والاوربية لفتح أسواق سياحية جديدة و زيادة الجذب السياحي والترويج للمقاصد السياحية بمدن المحافظة.

يشار الي ان السفير الهندي سيقوم بتفقد قاعة المؤتمرات الكبرى وعدداً من فنادق الاقامة في اطار الاستعداد لاستضافة المدينة لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصورة التذكارية.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.
 

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السفير. الهندي

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السفير الهندي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اضرار اليوجا هدية شرم الشيخ السفير الهندي بالقاهرة اليوجا محافظ جنوب سيناء

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