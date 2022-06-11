مصرع سيدة وإصابة ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق طور سيناء

لقيت سيدة مصرعها وأصيب ثلاثة آخرين من أسرة واحدة في حادث انقلاب مروع لسيارة ملاكي علي طريق " طور سيناء - سهل القاع " القديم علي بعد ١٥ كيلو من كمين وادي طور سيناء

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة بعد كمين الوادي بـ15 كيلومترا، تجاه سهل القاع، على الطريق الساحلي القديم، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، لنقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور، وتبين أن الإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

أسماء المصابين والمتوفاة في الحادث

اسفر الحادث عن مصرع هالة قطب، 37 عاما، من مدينة الطور بجنوب سيناء، إثر توقف عضلة القلب، وجرت محاولات إنعاشها لكنها فارقت الحياة، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

１- أحمد محمد عبده، 37 عاما، من مدينة طور سيناء ، ويعمل في المركز التكنولوجي بوزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، مصاب بكسر بالعمود الفقري.

２- الدكتورة سناء قطب، 45 عاما، طبيبة بمستشفى الطور بجنوب سيناء، مصابة بكدمة بالظهر وسحجات وكدمات متفرقة.

３- منة محمد إبراهيم، 12 عاما، مصابة بكسر في القدم.

وقد تبين من المعاينة الأولية والتحريات ان السيارة الملاكي انقلبت عدة مرات

وقد انتقل إلى موقع الحادث، المقدم أحمد العليمي رئيس مباحث قسم طور سيناء ،

وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق .

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