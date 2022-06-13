حزب المصريين يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة ذكرى تأسيسها

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى الرابعة على تدشين واحدة من أنجح وأهم التجارب السياسية الشبابية فى مصر والوطن العربى، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأربعة ونجاح عناصرها الأكفاء الذين نجحوا في تولي مواقع تنفيذية كنواب وزراء ومحافظين؛ فضلًا عن انتخابهم من قبل الشعب المصري كنواب بمجلسيّ النواب والشيوخ.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الإثنين، إن تنسيقية شباب الأحزاب تجربة شبابية واعدة جديرة بالاحترام، لما حققته وما زالت تحققه من خطوات فاعلة في الحياة السياسية، وبما تضمه من كوادر تم تأهيلها لتتصدر المشهد السياسي والتنفيذي أيضًا في كثير من المواقع المهمة بالدولة، وبما يعكس وعي النظام السياسي بالدولة وإدراكه لأهمية قطاع الشباب ودورهم الذي ينبغي أن يكون فاعلًا ومؤثرًا في دوائر صنع القرار، كونهم مستقبل الأمة وعمودها الفقري.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن أعضاء التنسيقية بذلوا جهدًا ونشاطًا ملموسًا وملحوظًا على أرض الواقع من خلال المبادرات التي طرحوها خلال تلك السنوات واللقاءات المثمرة مع الوزراء وطرح القضايا الجماهيرية المهمة، مؤكدًا أنه يعتز بأعضاء التنسيقية كثيرًا لما يبذلوه من مجهودات جبارة في خدمة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن التنسيقية كان حلّمًا يراه شباب الدولة المصرية بعيد المنال؛ إلا أن جاء الرئيس السيسي الذي يؤمن بقدرات وطاقات الشباب، وفتح لهؤلاء الشباب أبواب الأمل مجددًا ووضع كل الإمكانات لخدمة جيل طموح استطاع بالتعدد والتنوع خلق حالة سياسية من نوعِ خاص عنوانها الوطن وشعارها سياسة بمفهوم جديد نحو جمهورية جديدة.

واحتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأحد، بالسنة الرابعة لتأسيسها، وأكدت التنسيقية أننا كنا ومازلنا حريصين على تنمية الحياة السياسية، والعمل المشترك، انطلاقًا من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.