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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: سأعتزل التحليل حال تولي موسيماني تدريب الزمالك.. فيديو

صدى البلد

 

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، كان سيخسر بطولتي الدوري والكأس حال استمراره.

وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "موسيماني كان يرغب فى الرحيل منذ فترة عن الأهلي لأنه يعلم بأنه لن يقدم أى جديد مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة إلى جانب خسارته لنقاط عديدة فى بطولة الدوري هذا الموسم".

وأضاف: "موسيماني لا يصلح لتدريب الزمالك واذا تم تعيينه سأهاجم مسؤولي القلعة البيضاء ولن أتحدث فى كرة القدم مرة أخرى وسأعتزل التحليل".

 

أعلن الأهلي  اليوم فسخ التعاقد بشكل وديه مع المدير الفني الجنوب الأفريقي للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني.


وقال الأهل أن إدارة النادي وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.


وأضافت :"كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق. 

لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيمانيوتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".

 

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