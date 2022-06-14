لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟.. 5 أسباب لا تعرفها

لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة ، لعله أحد الأسرار الخفية المهمة، التي ينبغي أن يعرفها الجميع، وذلك لأن صلاة الجنازة هي الصلاة على الميت ، ولاشك أن الموت قد زار كل البيوت وبالتالي فإنه لا غني عن تلك الصلاة، وحيث إن سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي تقرأ في صلاة الجنازة ، فهذا يطرح السؤال عن لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة ، باعتباره أحد طرق الاستدلال على أهمية وفضل قراءة سورة الفاتحة للميت في صلاة الجنازة ، فمن هنا ينبع الاستفهام عن لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة لعل من خلاله نصل إلى حقيقة ما إذا كانت قراءة الفاتحة على الميت بدعة أم لا، خاصة وأنها من أعظم سور القرآن الكريم.

لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة

لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة ، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفاتحة هي السورة الوحيدة التي تقرأ في صلاة الجنازة، فلا مانع من قراءتها ووهب ثوابها للميت، منوهًا بأن الجمع بين قراءة الفاتحة والدعاء له أولى من الترجيح فكلاهما صحيح، أنه يشرع الدعاء للأموات المسلمين والصدقة عنهم، وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين.

وأشار في إجابته عن سؤال : لماذا تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة ، إلى أن الفاتحة ما هي إلا دعاء فالأحناف يرون أن صلاة الجنازة دعاء، فقراءة الفاتحة ووهب ثوابها للمتوفى والدعاء له والصدقة عنه كل هذا جائز وكل هذا يصل الى الميت بإتفاق علماء الأمة.

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة للميت ، جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على الجنازة؛ لما فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها، فيما جاءت السنة بقراءة سورة يس على الموتى، في حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اقْرَؤُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال القرطبي في التذكرة: "وهذا يحتمل أن تكون القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره".

هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة

هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة ، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز.

هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة ، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، صيغة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، منوهًا بأن مَنْ يرغب في إهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفى أن يقول «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان»، وعن صيغة دعاء ختم القرآن للميت، منوهًا بأن اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ يصل إلى الميت، من خلال وهبه له بـ دعاء ختم القرآن للميت، ويصل الثواب للمتوفى سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره.

هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة ، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه على حد علمه لم يرد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قراءة الفاتحة عند زيارة المقابر، مشيرًا إلى أن ترك النبى -صلى الله عليه وسلم- لشيء لا يفهم منه ولا يدل على التحريم أو المنع، مؤكدًا أن قراءة سورة الفاتحة وإهداء ثوابها للمتوفي مشروع ومقبول سواء عند المقابر أو عند البعد عنها.

هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة ، الراجح من أقوال أهل العلم أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، سواء سورة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم، لأن من عمل عملا ملك ثوابه ومن ملك شيئا فله أن يهبه لمن شاء ما لم يقم بالموهوب له مانع من الانتفاع بالثواب، ولا يمنع منه إلا الكفر، فلك أن تقرأ الفاتحة وتهدي ثوابها لروح الميت إذا مررت على قبره أو كنت في بيتك.

هل قراءة الفاتحة على الميت بدعة

قراءة القرآن عند دفن الميت

قراءة القرآن عند دفن الميت ، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة القرآن على الميت قبل دفنه؛ لأن الأمر الشرعي جاء بقراءة القرآن الكريم على جهة الإطلاق، ومن المقرر أن "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"؛ فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم-.

قراءة القرآن عند دفن الميت ، أوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة القرآن على الميت»، أن قراءة القرآن الكريم في المسجد وعند القبر وقبل الدفن وأثناءه وبعده مشروعةٌ ابتداءً؛ لعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى ورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم-، وآثار كثيرة عن السلف الصالح في خصوص ذلك.

قراءة القرآن عند دفن الميت ، واستشهدت بما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلاجِ، عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلاجُ أبو خالد- رضي الله عنه-: «3يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ- يَقُولُ ذَلِكَ»، أخرجه الطبراني.

قراءة القرآن عند دفن الميت ، واستدلت أيضاً بما رود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ»، أخرجه الطبراني.

قراءة القرآن عند دفن الميت ، وذكرت أن السنة جاءت بقراءة سورة «يس» على الموتى، في حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اقْرَءوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره.

قراءة القرآن عند رأس الميت ، واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر أيضًا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»، متفق عليه، و الإمام النووي قال في "شرح مسلم": «وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ».

دعاء للميت

دعاء للميت

دعاء للميت ، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف «ما مِن مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيَشهَدُ لَهُ رَجُلانِ مِن جِيرانِهِ الأَدنَينِ فَيَقُولانِ: اللَّهُمَّ لا نَعلَمُ إِلاَّ خَيرًا، إِلاَّ قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِلمَلائِكَةِ: اشهَدُوا أَنِّي قَد قَبِلتُ شَهادَتِهِما، وغَفَرتُ ما لا يَعلَمانِ».

ومن دعاء للميت : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.

ومن دعاء للميت : اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وكذلك من دعاء للميت : اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

دعاء للميت بالجنة

دعاء للميت بالجنة ينجيه من عذاب النار وحر جهنم فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنه من أرجى الادعية للمتوفي، التي ينتظرها الميت، ومن دعاء للميت بالجنة ما يلي:

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

• إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

دعاء للميت بالجنة

كيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت

كيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت يعد من أكبر الهدايا والمنح والعطايا والأعمال التي يصل ثوابها للمتوفي في قبره حتى ولو كان دعاء ختم القرآن للميت مكتوب من مسافة بعيدة وليس عند قبره، وفي كيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت ، قالت دار الإفتاء المصرية، أن ثواب اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ يصل إلى الميت؛ من خلال وهبه له بسبع كلمات.

كيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت يكون من خلال ترديد سبع كلمات بعد دعاء ختم القرآن للميت مشيرة إلى أن بها يصل الثواب للميت سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره.

كيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت ، ففيه ورد أن اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ وهِبَةِ ثواب هذا العمل الصالح وترديد دعاء ختم القرآن للميت مكتوب يصل إليه، من خلال سبع كلمات يقولها القارئ ، وهي: «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان».

كيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت الذي يتم بسبع كلمات ، فإن وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت يحصل بقول القارئ تلك الكلمات السبع؛ سواء كان دعاء ختم القرآن للميت مكتوب وكيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت بتلك الكلمات السبع حال وفاته أو بعدها، وكذلك أيا كان مكان ترديد دعاء ختم القرآن للميت وكيفية وهب ثواب ختم القرآن للميت في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره.

صدقة جارية للميت دعاء

صدقة جارية للميت دعاء أو ادعية المتوفي والدعاء عامة يعد من النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجي ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم في التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعًا يدعون الله ، و فضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفي ، حيث إنه بذلك لم ينطقع عمله في الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت .

صدقة جارية للميت دعاء أو ادعية المتوفي هو أمر رباني ووصية نبوية، فقد قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»، لأن دعاء للميت يخفف عنه في القبر ، وبه يستمر عمله في الدنيا كأنه لازال من الأحياءً ، فالمتوفي في قبره ينتظر دعاء للميت من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحبُّ من الدنيا وما فيها، دعاء للميت ينفع الأموات بإجماع المسلمين، وهذا هو فضل الدعاء للميت وكذلك تُشرع الصدقة عن الميت، ويُشرع أداء العمرة والحج والصدقة عنه، فينتفع بذلك.