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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثتين لشخصين بأسوان

حملة امنيه- أرشيفية
حملة امنيه- أرشيفية

تكثف الأجهزة المعنية من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لشخصين بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة جنوب شرق مدينة أسوان

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة جنوب شرق مدينة أسوان، اليوم الاثنين، على جثتين لشخصين وسط ظروف وملابسات مجهولة، وكلف مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

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انتقل فريق بحثى من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إلى موقع البلاغ بالمدينة الصناعية الجديدة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين أحدهما لشخص يدعى "أيمن.ح.م" 35 سنة، من كيما أسوان، والجثة الثانية لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره، ولقيا مصرعهما نتيجة الإصابة بطلق نارى، وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفى لفتة أبوية وإنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم أوجه الدعم العاجل لأحد مواطنى أسوان عقب تعرض منزله لحريق بقرية الحكمة بوادى النقرة، التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لمؤسسة " حياة كريمة " بالتحرك الفورى لإغاثة المواطن ورفع الضرر الذى وقع عليه وهو ما أدى لتلف كافة محتويات منزله .

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسى لرعاية أبناءه فى مختلف أنحاء الجمهورية ويجسد اهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً ، وهو ما يعكس بدوره ملحمة العطاء التى تعيشها مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة ، من واقع أفضل وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للخدمات المختلفة.

وأكد أشرف عطية، أن هذا الدور المتميز الذى توليه مؤسسة " حياة كريمة " يساهم بشكل مباشر فى تحقيق المشاركة المجتمعية الجادة والتكاتف الفعال والبناء لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية ، والوقوف بجانب المواطنين ، مع التخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية .

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