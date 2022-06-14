محافظ أسوان: مبادرة منح فولبرايت تكسب الخبرات المهنية للعاملين بقطاعات العمل العام

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد هيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتورة ماجى نصيف مدير الهيئة، وبحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور عطالله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة وخريجي برامج فولبرايت على مستوى الصعيد ، والشركاء من المجتمع المدنى، ومسئولي الجهات المعنية.

حيث تناول اللقاء آلية التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة وذلك لأبناء أسوان من خريجى الجامعات المصرية للحصول على برامج متقدمة فى الدراسات العليا ولأعضاء هيئة التدريس.

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وعقب عرض فيلم تسجيلي عن الدور الثقافي والعلمي والتدريبي للهيئة، بجانب أستعراض مجموعة من خريجي فولبرايت لنماذج نجاحهم بعد الحصول علب البرامج والدورات التدريبية مع ممارسة الأنشطة التي ساهمت فى تأهيلهم لأقتحام مجالات العمل المختلفة.

قدم اللواء أشرف عطية شكره لهيئة فولبرايت مصر على هذه المبادرة الرائدة الهادفة لإكتساب الخبرات المهنية المتعددة للعاملين فى قطاعات العمل العام ، ولهذا فقد تم تشكيل لجنة متكاملة من كافة الجهات المختصة بإشراف نائب المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد ، مع عقد إجتماع شهرى لها للمتابعة الكاملة للبرنامج وأسلوب تنفيذه على أكمل وجه.

مؤكداً على أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بالديوان العام ومختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات ، وهو الذى يتواكب مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولى المسئولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته.

وفي السياق ذاته أشادت الدكتورة ماجى نصيف بالرؤية الواضحة لمحافظ أسوان في تنفيذ خطوات جادة لتدريب الشباب لأكسابهم المهارات التي تؤهلهم للتعامل مع التطورات العصرية، كما وجهت ماجي نصيف شكرها لكافة الشركاء وعلى رأسهم جامعة أسوان ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، موضحة بأن خريجى فولبرايت ساهموا في تحقيق التبادل الثقافي والعلمي برعاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الأمريكية لتنظيم ورش تدريبية للشباب وذلك من أجل تحقيق الإستفادة من التجارب والخبرات السابقة لديهم ، وأن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتأهيل الشباب الراغب فى التقديم حتى يمكنه إجتياز الإختبارات المطلوبة.

فيما أشارت مرفت السمان منسق العلاقات الدولية بأنه يتم التقديم للحصول على المنح المختلفة من خلال الرابط التالى " https://fulbright-egypt.org/porgram/student " " https://apply.iie.org/ffsp2023 " حيث أن البرامج المستهدفه لمنح الفولبرايت والهادفة لرفع القدرات وتنمية المهارات فى اللغة الإنجليزية للمعلمين من حديثى التخرج تتمثل فى برنامج للماجستير والدكتوراه وإعداد القادة ومجالات الفنون التطبيقية والجميلة والتمثيلية والدراسات الإسلامية وجمع المادة العلمية وإجراء الأبحاث للعام الأكاديمى 2023/2024 ، وكذا إدارة الأعمال لقادة الجامعات ومراكز البحوث وهو متاح التقديم فيه حتى 7 يونيو 2022.

لافته بأنه يوجد أيضاً برنامج زمالة هيوبرت همفرى ، وبرنامج فولبرايت لتدريس اللغات الأجنبية وهو متاح للتقديم فيه حتى يوم 28 يونيو 2022 ، فيما توجد برامج أخرى لأعضاء هيئة التدريس ممثلة في منحة إدارة المؤسسات الفنية والمتاحف ودراسات التراث ، ومنحة أبحاث ما بعد الدكتوراه ، بالإضافة إلى برنامج فولبرايت للإشراف المشترك لدرجة الدكتوراه حيث أن أخر موعد لتقديم المستندات لهذه البرامج هو 30 أغسطس القادم .

لقاء محافظ اسوان بوفد هيئة فولبرايت

لقاء محافظ اسوان بوفد هيئة فولبرايت