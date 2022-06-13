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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: غرامة 15 ألف جنيه لسوبر ماركت بسبب إلقاء مخلفات بالطريق

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع غرامة مالية فورية على أحد محلات السوبر ماركت بمبلغ 15 ألف جنيه بعد أن رصد المحافظ قيام المحل بإلقاء مخلفاته في نهر الطريق مشدداً على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم تنفيذ أى أعمال للبنية التحتية بمجرد بدء رصف طريقى كيما والسماد سوى تنفيذ إحلال وتجديد خط الطرد بين محطة رافع سعد زغلول ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما بطول 1،5 كم وبقطر 500 مللى. 

وطالب عطية بالتدخل الفوري والسريع مع أي حالات طارئة تتسبب في ضعف أو إنقطاع مياه الشرب ببعض المناطق والقرى الواقعة على مرتفعات جبلية ، علاوة على ضرورة التنسيق العرضي مع الوحدة المحلية والأحياء لضخ فناطيس وسيارات تزويد المواطنين بالمياه في حالة إنقطاعها .

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كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تفقد إنطلاق الأعمال بمشروع رفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه والذى يضم أعمال تركيب العدايات بمواسير ( u.p.v.c ) بقطر 250 مللى ، ليعقبه إزالة وكشط طبقات الأسفلت القديم وطبقات الأساس وردم الحفر الناتجة من أعمال البنية التحتية ، وفرش طبقة الأساس وطبقة بسمك 50 سم من خلال ماكينة ( FDR ) وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الأسفلتية. 

جاء ذلك فى جولة ميدانية لمحافظ أسوان إمتدت من أمام حديقة الصداقة القديمة بالشلال وحتى شارع عباس فريد بوسط المدينة وشملت عدد من مشروعات البنية التحتية وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والداخلية. 

وقام اللواء أشرف عطية بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه والذى يأتى ضمن خطة رفع مستوى جودة الحياة بمناطق حى شرق ، والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حيث تم إنهاء 52 % من هذا المشروع الحيوى للقضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه وبطول 2060 متر ، وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر ، وبحمولة تصميمة تستوعب 120 طن. 

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