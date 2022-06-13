محافظ أسوان يعتمد 215 درجة للقبول بالمرحلة الثانوية العامة

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2022/2023 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وسيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة ، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) للخدمات والمنازل 140 درجة ، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 220 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية ، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة .

وكان قد أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع غرامة مالية فورية على أحد محلات السوبر ماركت بمبلغ 15 ألف جنيه بعد أن رصد المحافظ قيام المحل بإلقاء مخلفاته في نهر الطريق ، مشدداً على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم تنفيذ أى أعمال للبنية التحتية بمجرد بدء رصف طريقى كيما والسماد سوى تنفيذ إحلال وتجديد خط الطرد بين محطة رافع سعد زغلول ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما بطول 1،5 كم وبقطر 500 مللى.

كما شدد عطية على التدخل الفوري والسريع مع أي حالات طارئة تتسبب في ضعف أو انقطاع مياه الشرب ببعض المناطق والقرى الواقعة على مرتفعات جبلية ، علاوة على ضرورة التنسيق العرضي مع الوحدة المحلية والأحياء لضخ فناطيس وسيارات تزويد المواطنين بالمياه في حالة انقطاعها .

محافظ أسوان يعتمد تنسيق قبول المدارس