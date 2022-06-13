عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يعتمد 215 درجة للقبول بالمرحلة الثانوية العامة

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد تنسيق قبول المدارس

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2022/2023 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى. 

وسيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة ، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) للخدمات والمنازل 140 درجة ، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 220 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية ، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة .

تعليم أسوان يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 20 يونيو

مصادرة عربات النباشين.. محافظ أسوان يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسئولى النظافة بالمحليات

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وأصحاب المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية

محافظ أسوان: تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية وحظر جمع تبرعات بالمدارس 

حبس قاتل شقيقه بأسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محافظ أسوان: غرامة 15 ألف جنيه لسوبر ماركت بسبب إلقاء مخلفات بالطريق

شخص يطلب النار على زوجته بسبب خلافات عائلية في أسوان

وكان قد أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع غرامة مالية فورية على أحد محلات السوبر ماركت بمبلغ 15 ألف جنيه بعد أن رصد المحافظ قيام المحل بإلقاء مخلفاته في نهر الطريق ، مشدداً على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم تنفيذ أى أعمال للبنية التحتية بمجرد بدء رصف طريقى كيما والسماد سوى تنفيذ إحلال وتجديد خط الطرد بين محطة رافع سعد زغلول ومحطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما بطول 1،5 كم وبقطر 500 مللى. 

كما شدد عطية على التدخل الفوري والسريع مع أي حالات طارئة تتسبب في ضعف أو انقطاع مياه الشرب ببعض المناطق والقرى الواقعة على مرتفعات جبلية ، علاوة على ضرورة التنسيق العرضي مع الوحدة المحلية والأحياء لضخ فناطيس وسيارات تزويد المواطنين بالمياه في حالة انقطاعها .

 

محافظ أسوان يعتمد تنسيق قبول المدارس
محافظ أسوان يعتمد تنسيق قبول المدارس
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة في قرى إدفو

محافظ أسوان: غرامة 15 ألف جنيه لسوبر ماركت بسبب إلقاء مخلفات بالطريق

شخص يطلب النار على زوجته بسبب خلافات عائلية في أسوان

محافظ أسوان يتفقد مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية

تعليم أسوان يستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 20 يونيو

مصادرة عربات النباشين.. محافظ أسوان يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسئولى النظافة بالمحليات

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وأصحاب المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية

محافظ أسوان: تهيئة الأجواء لطلاب الثانوية وحظر جمع تبرعات بالمدارس 

ترشيحاتنا

مدبولي: مشاركة القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن توفير السلع والخدمات

إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة إسطنبول فوراً بسبب تهديدات إيرانية

في 30 دقيقة.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ

دراسة مذهلة.. إنتاج مضادات حيوية جديدة من تلوث البلاستيك بالمحيطات.. تفاصيل

رئيس مجلس القيادة اليمني: نعتز بالأزهر صرحا إسلاميا وإنسانيا منارة للعلماء..صور

9 فئات معفاة من مصروفات المدارس 2023.. و50% تخفيضا لأبناء العاملين بالتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

اللحوم صناعة وليست تربية.. وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

كتل هواء أوروبية.. الأرصاد: درجة الحرارة تنخفض غدا وأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ