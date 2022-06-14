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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 14-6-2022

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي: 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.73 جنيه للبيع، و18.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.70 جنيه للبيع و19.46جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.08 جنيه للبيع و22.67 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.99 جنيه للبيع و4.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  61.07 جنيه للبيع و58.52 للشراء.

الدولار اسعار العملات الاجنبية والعربية برنامج “صباح البلد” صدى البلد سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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