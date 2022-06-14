عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه تلقى تهديدا من أحد المسؤولين باتحاد الكرة، بسبب انتقاده لـ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "تلقيت تهديدا من مسؤول في اتحاد الكرة، قال لي نصا : ملكش دعوة بجمال علام".

وأضاف شوبير:" أنا لا أفهم لماذا يهددني! هل لأني بشوف شغلي؟، علاقتي جيدة بالجميع في الاتحاد، لكن مبعرفش أبويا في الشغل"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما الخميس المقبل، لاتخاذ العديد من القرارات أهمها تحديد مصير إيهاب جلال".

وينتظر اتحاد الكرة، انتهاء مواجهة مصر وكوريا الجنوبية، اليوم، الثلاثاء، لحسم مصير إيهاب جلال مع المنتخب.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

يفقد منتخب مصر معظم نجوم الأساسيين أمام كوريا الجنوبية للإصابة، حيث يغيب كل من، محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد فتوح وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش.

قائمة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية:

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - محمود الونش - محمود علاء - باهر المحمدي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - كريم حافظ - عمر جابر - عمر كمال - أحمد حمدي - مهند لاشين - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد ابراهيم - أحمد سيد زيزو - أحمد رفعت - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي - مصطفى محمد - أحمد عاطف.

شوبير جمال علام الإعلامي أحمد شوبير Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موعد مباراة الأهلي وايسترن كومباني في الدوري المصري والقنوات الناقلة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

القوى العاملة: بدء المقابلات الشخصية لشغل 40 وظيفة بشركات البترول في الإسكندرية

لجنة بحث الشكاوى بوزارة الرياضة تبدأ فحصا شاملا لاتحاد الكرة.. فيديو

سعفان يتابع دورات التدريب بالمحافظات ..والبدء على التفصيل والحياكة بالإسماعيلية

ملكش دعوة بجمال علام.. شوبير: تلقيت تهديدا من أحد مسؤولي اتحاد الكرة

منظومة الشكاوى: التعامل مع ملايين الاستغاثات يؤكد جهود الدولة لإعلاء شأن المواطن

الإسكان تطرح أراضى بنشاط تجاري إداري سكني في العاشر من رمضان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

فيديو

حرب نووية محتملة.. أبرز تصريحات أحمد أبوالغيط مع أحمد موسى.. فيديو جراف

قطعت الاتصالات عن دول.. عاصفة شمسية تضرب الأرض.. فيديو جراف

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ