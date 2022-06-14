لشراء المخدرات.. مجرم يغافل موظف شركة بمدينة نصر ويسرق أمواله

فكر مجرم في حيلة شيطانية للإنفاق علي المخدرات حيث غافل موظف شركة بمدينة نصر وسرق أموالا من داخل الخزينة لشراء المواد المخدرة حيث نجح ضباط مباحث القاهرة في القبض عليه، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرض المتهم والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.



وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد ورود بلاغ من موظف بإحدى شركات النقل البرى الكائنة بدائرة القسم قرر بتضرره من شخص "لا يعلم بياناته" بمغافلة الموظف المسئول عن حجز تذاكر الرحلات بالشركة وسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المكتب عقب تركه لها مفتوحة والتوجه لمتابعة قيام إحدى الرحلات .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى إن وراء الواقعة عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالى وكمية من مخدر الهيروين

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة " عن طريق المغافلة" حال ترك الموظف الخزنة مفتوحة ، وقام بالتصرف فى باقى المبلغ المالى المستولى عليه بشراء المواد المخدرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.