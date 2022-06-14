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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أحمر قصير.. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال، في الصورة،  بإطلالة جذابة بفستان أحمر قصير، وهو ما حاز على إعجاب متابعيها.

كانت أسماء جلال قد شاركت كضيفة شرف في مسلسل “سوتس بالعربي” مع آسر ياسين.

مسلسل “سوتس بالعربي” هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.

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