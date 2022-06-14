حسام المسيري وكيلاً لـ آداب كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور حسام أحمد محمد المسيري، وكيلاً لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استكمالاً للعام الجامعي 2021/2022م، والعام الجامعي 2022/2023م.

حصل الدكتور حسام المسيري، على درجة الماجستير في الحضارة اليونانية والرومانية من جامعة الإسكندرية عام 2002م، ونال درجة الدكتوراه في الآثار من كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2006م.

عُين «المسيري» في وظيفة مدرس بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ عام 2009م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في 2012م، ونال درجة الأستاذية في عام 2019م.

من جانبه، هنأ الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، الدكتور حسام المسيري، بثقة رئيس الجامعة، وتكليفه بمهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.