عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسام المسيري وكيلاً لـ آداب كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع

د. حسام المسيري
د. حسام المسيري

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور حسام أحمد محمد المسيري، وكيلاً لكلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استكمالاً للعام الجامعي 2021/2022م، والعام الجامعي 2022/2023م.

حصل الدكتور حسام المسيري، على درجة الماجستير في الحضارة اليونانية والرومانية من جامعة الإسكندرية عام 2002م، ونال درجة الدكتوراه في الآثار من كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2006م.

نهلة نصير وكيلاً لطب كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث

جامعة حلوان: نسهم في تيسير متابعة تطبيق ضمان الجودة لتحقيق التميز الأكاديمي

عُين «المسيري» في وظيفة مدرس بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ عام 2009م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في 2012م، ونال درجة الأستاذية في عام 2019م.

من جانبه، هنأ الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، الدكتور حسام المسيري، بثقة رئيس الجامعة، وتكليفه بمهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

جامعة الإسكندرية كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ كلية الاداب جامعة كفر الشيخ الماجستير الحضارة اليونانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وكوريا الجنوبية (1-2) لحظة بلحظة

تطبيق برامج الجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني العام القادم | تفاصيل

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

سون يقود تشكيل كوريا الجنوبية أمام منتخب مصر

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

0-10 نتيجة اللقاء الأول.. تاريخ مواجهات مصر وكوريا الجنوبية

موضوعات متعلقة

عمداء كفر الشيخ يناقش إمكانية تنظيم قوافل تنموية لمحو الأمية الإلكترونية

إزالة حالة تعد على مساحة قيراط في كفر الشيخ.. صور

توريد 231 ألفاً و489 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

نهلة نصير وكيلاً لطب كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث

تضامن كفر الشيخ تناقش أضرار ختان الإناث والزواج المبكر

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بـ كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات كلية الزراعة.. صور

تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

عقيد في حرس جرينادير.. الأمير أندرو يحاول إقناع الملكة باستعادة لقبه العسكري

شاهد .. هدف صاروخي لـ مصطفى محمد في شباك كوريا الجنوبية

منتخب مصر يتأخر 1-2 أمام كوريا الجنوبية في الشوط الأول

التعبئة والإحصاء: 10.9 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2021

رئيس الوزراء: حافز لكل سيارة كهربائية يصل إلى 50 ألف جنيه

بين جائز ومكروه.. تعرف على حكم تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عميدة برامج التوك شو.. هل خطفت فريال صالح زوج تحية كاريوكا؟

احذر.. ارتداء الشبشب في المنزل يضر بالصحة

الصيف يبدأ رسميا 21 يونيو.. واليوم حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلا

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

فيديو

بيتي ولع فجأة.. محمد هنيدي يصدم جمهوره بصور لآثار حريق منزله.. فيديوجراف

الطلاق بيوجع.. ريم مصطفى تكشف أسرار حياتها.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل الإفراج عن مصريين مختطفين في جنوب أفريقيا

تفاصيل لقاء بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ