وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى أسبانيا

نقلت السفينة الفنلندية" ALPPILA" إلى ميناء لاكورونيا الإسباني، 18 ألف طن من الحبوب الأوكرانية، حسبما قالت شركة الشحن الفنلندية "ESL Shipping".

ووفقا لما ذكرته "روسيا اليوم"، قال ميكي كوسكينين، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الفنلندية لموقع "Helsingin Sanoma": "تم ذلك بأمان وتم تسليم الشحنة".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشحنة عبارة عن حبوب الذرة.

وقالت شركة أجافاك المرسل لها الشحنة إن هذا التسليم كان بداية "طريق بحري جديد لنقل المواد الغذائية الأوكرانية" عبر موانئ البلطيق.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا مستعدة لدعم التصدير السلس للحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.

وقال الرئيس الروسي في حديث متلفز "سندعم النقل السلمي ونضمن سلامة الاقتراب من هذه الموانئ وسندعم دخول السفن الأجنبية وحركة مرورها في بحر آزوف والبحر الأسود في أي اتجاه دون شروط".

وأشار إلى أن "الكثير من السفن مازالت في الموانئ الأوكرانية بل العشرات، حسب تقديره، مضيفا أن تلك السفن وطواقهم محبوسون ومحتجزون هناك كرهائن حتى الآن".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الاسبوع الماضي، أن الموانئ في بيرديانسك وماريوبول جاهزة لتصدير الحبوب.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية أنه حتى لو رفعت روسيا الحصار عن الموانئ، "سنحتاج إلى حوالي 6 أشهر لإزالة الألغام من البحر".

وأوضحت الزراعة الأوكرانية أنه بإمكان البلاد تصدير 2 مليون طن من الحبوب شهريا بحد أقصي إذا ظلت الموانئ مغلقة.

