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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال بعد خسارة مصر أمام كوريا برباعية: أنا إجازة لمدة أسبوع

إيهاب جلال المدير
إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر

علق إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على خسارة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية “وديا” بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب مباراة كوريا الجنوبية:" أشكر اللاعبين علي مجهودهم في مباراة كوريا، سوف أحصل علي إجازة لمدة أسبوع خارج مصر ثم أعود للقاهرة".

أهداف مباراة مصر وكوريا الجنوبية:

أحرز هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الأول، هوانج يوي  في الدقيقة 17، وكيم يونج في الدقيقة 21.

وسجل مصطفى محمد  هدف تقليص الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 38، ثم ذهب لإيهاب جلال ووجه له التحية.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة عضلية في الدقيقة 68 وغادر ملعب المباراة وحل زيزو بدلا له، ثم تعرض مصطفى محمد لإصابة عضلية أيضا في الدقيقة 80 وحل أحمد عاطف بدلا له.

جاء هدف كورويا الجنوبية  الثالث من تسديدة قوية لـ تشو جو سونج في الدقيقة 85، سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبية الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق كون تشانج.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش  - ياسر إبراهيم - عمر كمال.
خط الوسط: عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حمدي.
خط الهجوم: إبراهيم عادل -  أحمد رفعت مصطفى محمد.

تشكيل كوريا الجنوبية:

حراسة المرمى : سيانج كيم جيو

خط الدفاع : كيم جن سو - كيونج وون كوان - يونج جوان كيم - كيم تاي هوان.

خط الوسط : يونج جونج -  بايك سونج - كوون تشانج هون.

خط الهجوم : سون هيونج مين - جو هوانج - سيونج بيوم

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