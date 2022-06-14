كورال سيدات يغني لـ باراك أوباما من شرفة شقة بالدنمارك..فيديو

بشكل غير متوقع ومدهش استجاب كورال سيدات لطلب من باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة سابقا، أثناء زيارته للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

عندما سمع الرئيس السابق لأمريكا سيدات الكورال وهم يتمرن من شرفة احدي الشقق المقابلة لفندق دانجليتر حيث كان يقيم نادي عليهن وطلب الاستماع لغنائهن.

ولم يترددن سيدات الكورال الموسيقي في تلبية طلب باراك أوباما، حيث غنين له مقطعة بعنوان: «في الدنمارك ولدت» مما منحه شعور بفرحة عارمة، وأشار إليهم بيده، معلقا: « لقد كان ذلك رائعا!» .

ويتكون الكورال من 9 نساء في أوائل العشرينات من العمر، وجميعهن مغنيات مدربات بشكل كلاسيكي ويصفن أنفسهن على أنهن «مجتمع فني».

وتمكن شخص يعيش على الجانب الآخر من الفندق الذي كان يقيم فيه أوباما، ويدعي « فريدريك كورستين»، 23 عاما، من تسجيل الواقعة الفنية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الثلاثاء، كان أوباما في المدينة لحضور قمة كوبنهاجن للديمقراطية لعام 2022.

واجتمع الرئيس الأسبق أوباما مع قادة مؤسسة أوباما من جميع أنحاء أوروبا لاختتام قمة كوبنهاجن للديمقراطية لعام 2022 بجلسة بعنوان: «التنظيم الديمقراطي في العصر الرقمي» يوم الجمعة الماضي.

وشارك باراك أوباما في ورش عمل تفاعلية مع مختلف قادة المؤسسات مع التركيز على التحديات التي يواجهها القادة في مناطقهم والأفكار من أجل إنجازات عالية التأثير.