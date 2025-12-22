رئيس وزراء السودان يقدّم إحاطة شاملة لمجلس الأمن حول تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس سيقدم خلال جلسة اليوم أمام مجلس الأمن، إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في السودان، موضحاً أن الكلمة المرتقبة ستتناول مستجدات الحرب المستمرة لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور، إلى جانب عرض الصورة الراهنة للمشهدين العسكري والميداني.

وأوضح «إبراهيم» أن رئيس الوزراء سيتطرق إلى آخر التطورات المرتبطة بالمبادرات التي طُرحت خلال الأيام الماضية في محاولة لاحتواء الخلاف وتهدئة الصراع العسكري، مشيراً إلى أن الحكومة ستعرض رؤيتها لكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، في ظل استمرار العمليات القتالية واتساع رقعتها في عدد من المناطق.

وأضاف المراسل أن إحاطة إدريس ستتضمن عرضاً لتداعيات الحرب الإنسانية خصوصاً موجات اللجوء الكبيرة إلى دول الجوار، إلى جانب الإشارة إلى تطورات داخل العاصمة الخرطوم، حيث تشهد بعض المناطق عودة تدريجية للحياة الطبيعية، بعد استعادة الاستقرار النسبي في عدد من الأحياء.

وأشار محمد إبراهيم إلى أن رئيس الوزراء سيطلع المجتمع الدولي على ما يجري في إقليم كردفان، وخاصة ولاية جنوب كردفان، التي تشهد مواجهات عنيفة في مناطق مثل كادوقلي والدلنج، في ظل حصار تفرضه الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع قوات الدعم السريع.