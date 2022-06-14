برلماني: مشاركة التيارات السياسية في حوار وطني يعلي مصلحة الدولة

قال اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماة الوطن، تعليقا على رسائل الرئيس السيسي في حواره مع الإعلاميين على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، إن الرئيس السيسي يؤكد على أهمية الوعي وضرورة عمل كافة جهات الدولة على تنمية الوعي لدى المواطن .

أضاف طارق نصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" حزب حماة الوطن وضع رؤية حزبية لمحاور الحوار الوطني وآليات العمل بما يعود بالنفع على الدولة المصرية ".

تابع طارق نصير :" نتحدث عن كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحوار الوطني ".

وأكمل طارق نصير :" مشاركة جميع التيارات السياسية والحزبية في حوار وطني يعمل على إعلاء مصلحة الوطن ".