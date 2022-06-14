أخبار الأهلي | بدء المفاوضات مع روي فيتوريا.. الخطيب يدعم الفريق .. إعلان قائمة مباراة ايسترن كومباني

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود مفاوضات من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخلافة بيتسو موسيماني، في قيادة القلعة الحمراء، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجنوب أفريقي مساء أمس.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي we ‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏