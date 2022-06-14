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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي | بدء المفاوضات مع روي فيتوريا.. الخطيب يدعم الفريق .. إعلان قائمة مباراة ايسترن كومباني

محمود الخطيب
محمود الخطيب

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

تقارير: الأهلي فاوض فيتوريا قبل رحيل موسيماني وشرطه 4 ملايين دولار سنويا

 

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود مفاوضات من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لخلافة بيتسو موسيماني، في قيادة القلعة الحمراء، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجنوب أفريقي مساء أمس.

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي we السلام، ‏والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

أخبار الأهلي.. رحيل موسيماني وثلاثة مدربين على طاولة الإدارة

 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني، المقرر ‏لها مساء غد على استاد الأهلي we ‎‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني اخبار الأهلي ايسترن كومباني مجلس إدارة النادي الأهلي روي فيتوريا

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أخبار الأهلي | بدء المفاوضات مع روي فيتوريا.. الخطيب يدعم الفريق .. إعلان قائمة مباراة ايسترن كومباني

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