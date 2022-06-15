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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم محمد الحلو.. تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن

صدى البلد

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية وحالات مرضية خاصة، جعلتهم حديث السوشيال ميديا، حيث يهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار، وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

محمد الحلو

تعرض الفنان محمد الحلو لأزمة صحية منذ قليل، بحسب ما أعلنه نجله حمادة الحلو عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

وقال حمادة الحلو  في منشور له عبر موقع فيسبوك:"أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه لتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق ٨٠٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

مصطفى درويش

كشف الفنان،مصطفى درويش،عن تفاصيل حالته الصحية،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب درويش :"الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة.. الحمد لله".

وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن عن تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة بعد أيام قليلة من إعلان خطوبته.

وكان درويش، قد أعلن عن خطوبته منذ يومين وتلقى عديد من التعليقات يهنئه على الخطوبة.

شادى شامل

نشر الفنان شادى شامل، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن من خلاله خضوعه إلى عملية جراحية ودخوله غرفة العمليات. 

وقال شادى شامل معلقا على عدد من الصور له من داخل غرفة العمليات: “قبل دخول غرفة العمليات ادعوا لى بالشفاء استودعكم الله".

هايدى موسى

نشرت الفنانة هايدى موسى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة. 

وقالت هايدى موسى: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.

وكانت تعرضت هايدى موسى للاعتداء مؤخرا من قبل بعض الأشخاص وعلقت على انستجرام، قائلة: “كانوا 5 بنات وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وأنتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما ورايا، وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية.. أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه”

هشام ماجد

أعلن الفنان هشام ماجد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابته  بفيروس كورونا.

وكتب هشام ماجد  "الحمد لله إيجابي كورونا.. أي حد شافنى أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل (مش فاكر الجملة أوي).

عمرو سلامة

أعلن المخرج عمرو سلامة -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب المخالطين له بتوخي الحذر. 

وكتب عمرو سلامة في منشور له عبر فيسبوك: «ايجابي كورونا .. لو شفتني اخر كام يوم خد بالك على نفسك والاخرين». 

مها بهنسى

أعلنت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وكتبت مها بهنسي: "إيجابي كورونا للمرة الثانية.. اي حد كان مخالط ليا ياريت يعمل مسحة".

المخرج عمرو سلامة الفنان هشام ماجد الفنان مصطفى درويش الفنانة هايدي موسي الفنان شادى شامل

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