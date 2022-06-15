إيهاب جلال يتخلف عن مرافقة بعثة المنتخب في العودة إلى لقاهرة ويتجه لأمريكا

تخلف الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مرافقة بعثة الفراعنة في طريق العودة إلى القاهرة، بعد ما أعلن أمس توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء إجازة لمدة أسبوع يعود بعدها إلى القاهرة.

وكانت قد وصلت بعثة منتخب مصر، إلى مطار القاهرة قبل قليل، على متن طائرة خاصة، قادمة من العاصمة الكورية الجنوبية سول، عقب الخسارة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الثلاثاء على ملعب سول الرئيسي.

وترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ويرافقه محمد بركات عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للفريق و23 لاعبًا.