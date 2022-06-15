الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد سمارت خير للأعمال الخيرية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد ١٣٤ قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة إدارة الجمعيات ،قيد رقم 11509 لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۹ قيد جمعية سمارت خير للأعمال الخيرية.
وجاء فى نصر القرار كالاتى :- مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ ۲۰٢٢/٥/١٢ ؛
قرر
( مادة أولى ) مؤسسة : سمارت خير للأعمال الخيرية التابعة لإدارة : شرق مدينة نصر الاجتماعية عنوانها : ۳۱ مساكن الشروق خلف النادي الأهلي - مدينة نصر شقة (٤) نطاقها الجغرافي : على مستوى جمهورية مصر العربية .
میدان عملها : مساعدات اجتماعية – أنشطة صحية – رعاية أمومة وطفولة-
تنميـة اقتصاديـة – رعايـة شـيخوخة – الصداقة بين الشعوب - خدمـات ثقافية تدار المؤسسة بواسطة مجلس مكون من : خمسة أمناء .
والسنة المالية : تبدأ من ٧/١ وتنتهي في 6/30
مبلغ ا التأسيس : ۲۰ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لاغير) . أيلولة الأموال في حالة الحل : إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات
الأهلية وذلك طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي
لائحة المقادة
و ( مادة ثانية) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، وينشر
بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة المال الخاص وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ أحمد عبد الرحمن