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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد سمارت خير للأعمال الخيرية

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد ١٣٤ قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة  إدارة الجمعيات ،قيد رقم 11509 لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ۲۰۲۲/۵/۱۹ قيد جمعية سمارت خير للأعمال الخيرية.

وجاء فى نصر القرار كالاتى :-  مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ ۲۰٢٢/٥/١٢ ؛
قرر
( مادة أولى ) مؤسسة : سمارت خير للأعمال الخيرية التابعة لإدارة : شرق مدينة نصر الاجتماعية عنوانها : ۳۱ مساكن الشروق خلف النادي الأهلي - مدينة نصر شقة (٤) نطاقها الجغرافي : على مستوى جمهورية مصر العربية .
میدان عملها : مساعدات اجتماعية – أنشطة صحية – رعاية أمومة وطفولة-
تنميـة اقتصاديـة – رعايـة شـيخوخة – الصداقة بين الشعوب - خدمـات ثقافية تدار المؤسسة بواسطة مجلس مكون من : خمسة أمناء .

والسنة المالية : تبدأ من ٧/١ وتنتهي في 6/30
مبلغ ا التأسيس : ۲۰ جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لاغير) . أيلولة الأموال في حالة الحل : إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات
الأهلية وذلك طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي
لائحة المقادة
و ( مادة ثانية) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، وينشر
بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة المال الخاص وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ أحمد عبد الرحمن
 

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