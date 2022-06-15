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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التخطيط: مصر أكثر الدول عرضة للتأثيرات المناخية رغم أنها من أقل الدول تسببا للانبعاثات

جميل حلمى
جميل حلمى

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة ، إن الحكومة المصرية دشنت مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر، والتوسع فى إنشاء محطات الصرف الصحى الثنائية والثلاثية ، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة بشأن مشاريع الطاقة المتجددة ، وتنفيذ  مجمع الطاقة الشمسية بالتعاون مع 32 مستثمر بقدرة 1465 ميجاو ات والذى ساهم فى توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وأضاف حلمى ، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب: كما أنه تم إطلاق سندات 750 مليار دولار سندات خضراء مما جعل مصر  أول دولة فى الشرق الأوسط تحقق خطة التنمية المستدامة للحد من الانبعاثات والتلوث .

وأوضح أن مصر أكثر الدول عرضة للتأثيرات المناخية رغم إنها من أقل الدول تسببا للانبعاثات بالاضافة لدورها  ملجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص وتصدير الأمونيا والهيدروجين الأخضر ، ومحطات الشحن الكهربائى وتصنيع المواد البلاستيكية الصديقة للبيئة ، وتدشين ائتلاف لمجالات النقل وإعادة التدوير والعمل الأهلى مع استهداف وتبنى التحول الأخضر.

وتابع: هذا بالاضافة إلى الجهود الذى يقوم بها صندوق مصر السيادى من خلال المشروعات الاستثمارية الكبرى ومنها مشروع انتاج عربات القطار لدعم جهود النقل المستدام .

جميل حلمي استثمار القطاع الخاص التنمية المستدامة الحكومة المصرية الصرف الصحى

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