أزمة مقتنيات الراحل أحمد زكي تعود من جديد .. شقيقته تلح لاستعادتها

عادت أزمة مقتنيات الراحل أحمد زكي إلى الأضواء من جديد بعد تصريحات شقيقته إيمان الصحفية حول عدم الحصول عليها حتى الآن.

شقيقة الراحل أحمد زكي قالت في تصريحاتها إن محامي رامي شقيق الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق يمتلك مقتنيات خاصة بشقيقها ليست من حقه خاصة بعد إلغاء التوكيل الخاص به.

وتبحث شقيقة أحمد زكي عن مساعدة من قبل وزارة الثقافة ونقابة المهن الموسيقية للحصول على حقها في مقتنيات شقيقها قبل ضياعها، مشيرة إلى أن ما تم الحصول عليه حتى الآن ليس كل أملاكه.

وفي نوفمبر الماضي قالت منى عطيه إحدى شقيقات الراحل أحمد زكي في تصريحات صحفية إن النقيب أشرف زكي كان وعدها بتدخل النقابة في الحفاظ على مقتنيات الإمبراطور، لكنه لم يف بهذا الوعد.

وحاولنا أنذاك التواصل مع الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين للرد على هذه الأقاويل لكنه رفض التعليق معللا بأنه لا يعلم مصدر هذا الحديث ولا يرغب في الخوض في مثل هذه الأمور.

فيما قال مصدر بنقابة الممثلين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن النقابة ليست معنية بالحفاظ على ممتلكات الفنانين الراحلين بعد تحولها إلى ميراث يوزع على الورثة بحسب الشرع والقانون.

وحصل موقع صدى البلد على ورقة رسمية صادرة عن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فرع الشرقية، تؤكد أن الراحل هيثم أحمد زكي هو الوريث والمتصرف الوحيد في متعلقات والده، وانتقلت هذه الصفة إلى شقيقه رامي من بعده.

وأكدت الفتوة الصادرة عن الأزهر بأن أشقاء أحمد زكي لا علاقة لهم بإرثه أو متعلقاته التي كانت متواجدة في شقته لفترة طويلة.

واندلعت هذه الأزمة منذ أكثر من عام بعدما أعلى رامي شقيق الراحل هيثم أحمد زكي بأن أحد المحاميين خدعه وتسبب في ضياع هذه المتعلقات التي كانت تأمل بقية أسرة الفنان الراحل أن توضع في متحف يحمل اسمه ويخلد ذكراه.

وزارة الثقافة ومقتنيات الفنانين

قال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح، إن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم في تصريحات تلفزيونية له بداية العام الماضي، أقرت أنه يتم جلب مقتنيات الفنانين وهم أحياء ويكرموا حتى لا يحدث في مقنياتهم مثلما حدث في مقتنيات الفنان أحمد زكي ومكتبة حسن كامي، وبالفعل تم تجميع مقنيات عدد كبير من الفنانين وجار استكمال الباقي، ومن تلك المقنيات الموجودة حاليا سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب ومنها فستانين وشنطة ونضارة وقلم وبعض المقتنيات الشخصية.

وأشار إلى أن كل هذا بهدف تلاشي ما حدث في شقة ومقتينات الفنان الراحل أحمد زكي، والتي أثرت في الوزارة للدفاع بقوة عن التراث الفني المصري للرموز الفنية المصرية، موضحا أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا جدا لاستعادة مكتبة حسن كامي، إلى جانب أنه جار الحصول على مكتبة فهمي الخولي والتي تبرعت بها ابنته، والدكتور جمال عيد سيتبرع بمكتبته للمركز القومي للمسرح.