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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يتأهب لتقديم عرضه الثاني إلى بايرن ميونخ لضم ليفاندوسكي

صدى البلد

ذكر تقرير صحفي، اليوم "الأربعاء"، أن برشلونة الإسباني، يستعد لتقديم عرض جديد لنادي بايرن ميونخ من أجل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن عرض برشلونة الجديد للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما وهداف الدوري الألماني (بوندسليجا) قد يتم تقديمه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير أن عرض برشلونة الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو (4ر33 مليون دولار) واعتبره بايرن غير لائق. ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.

وأكد مسؤولو بايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده الذي يمتد لعام كامل.

ولكن المهاجم البولندي قال إن رحلته مع بايرن انتهت بعد أن قضى به ثماني سنوات، وأنه يريد "المزيد من الانفعالات والمشاعر في حياته"، ويبدو أن قيادات النادي جاهزة لرحيله إذا كان العرض مناسبا.

ولا توجد أي تصريحات علنية مؤخرا، ووفقا ل"بيلد" فإن ليفاندوفسكي اتفق مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في مكالمة هاتفية على عدم تصعيد التوترات.

ليفاندوفسكي برشلونة بايرن ميونخ الدوري الألماني مكالمة هاتفية بوندسليجا مليون دولار

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