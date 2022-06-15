تونس بلا مطارات.. إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات غدا

أفادت قناة العربية بأن تونس أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة من الليلة وحتى نهاية غدا “الخميس”‎.

وذكر وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، أنه سيتم تنظيم إضراب عام يشمل كل المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج ابتداء من منتصف هذه الليلة، أي الساعة صفر من يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأكد أن الإضراب يشمل ديوان الطيران المدني والمطارات كاملة يوم غد، وستتعطل بموجبه كل الرحلات من وإلى تونس.

وأشار إلى أن الإضراب العام في كافة المؤسسات والمنشآت العمومية يوم الخميس 16 يونيو 2022، يشمل 15 مؤسسة للنقل العمومي.

وأضاف أن الرحلة الوحيدة التي سيقع تأمينها هي رحلة بطاح قرقنة ذهابا وإيابا.

كانت الجامعة العامة للنقل قد أعلنت عن ترتيبات الإضراب العام الذي ستنفذه كافة الشركات التابعة لوزارة النقل يوم 16 من يونيو في إطار اضراب القطاع العام والمنشآت العمومية، مؤكّدة أن كافة أعوان شركة نقل تونس والشركات العمومية للنقل البري للمسافرين من شركة النقل بين المدن والشركات الجهوية سيدخلون في إضراب عن العمل منتصف الليل من يوم 15 من يونيو حتى منتصف الليل من يوم 16 من يونيو .

ويشمل الإضراب أيضا أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات والشركة التونسية للملاحة وشركة الخطوط التونسية والمعهد الوطني للرصد الجوي والوكالة الفنية للنقل البري.