أحمد فتوح يؤدي تدريبات في الجيمانزيوم بالزمالك

أدى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعافى "فتوح" من إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا لتدريبات تأهيلية خاصة قبل الانتظام في المران الجماعي للزمالك.

وفضل الجهاز الفني للزمالك مواصلة التدريبات على ملعب النادي خلال الأيام المقبلة، والدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة وهو على قمة المسابقة المحلية برصيد 44 نقطة، فيما يأتي المنافس في المركز الثالث برصيد 37 نقطة