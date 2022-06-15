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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.. وطموحاتها تمتد من وارسو إلى صوفيا

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من أن طموحات روسيا الإقليمية تمتد من وارسو “بولندا” إلى صوفيا “بلغاريا”.

وحسب “رويترز” دعا زيلينسكي، في خطابه  أمام البرلمان التشيكي، إلى "تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لبلاده في 24 فبراير". 

وقال الرئيس الأوكراني إن "روسيا ليست مهتمة بمدننا ماريوبول وسيفيرودونيتسك وخاركيف وكييف فحسب. لا. فطموحاتها موجهة إلى منطقة شاسعة تمتد من وارسو إلى صوفيا".

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وأضاف: "مثلما حدث في السابق، الغزو الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى، لغزو شعوب أخرى".

وتابع: "من يريدون الاستيلاء على كل شيء لن يتوقفوا أبدا بعد الحصول على جزء مما يريدونه".

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