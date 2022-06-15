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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني: نفقد 1000 ضحية بين جريح وقتيل في دونباس يوميا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن مسئول أوكراني، اليوم الأربعاء، خسارة 1000 ضحية بين جريح وقتيل في دونباس.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن واشنطن قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا وفق احتياجاتها، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل لتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر في معارك دونباس.

وأضاف ميلي، أن أوكرانيا ستتسلم صواريخ هيمارس وذخيرة بنهاية يونيو الجاري.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تخصيص مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أجرى بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتصالًا هاتفيًا، أبلغه خلاله تخصيص مليار دولار مساعدات أمنية لكييف.

وقال بايدن في بيان "جددت التزامي خلال المحادثة بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا وهي تدافع عن ديمقراطيتها وتدعم سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر".

وأضاف أنه أبلغ زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستخصص مليار دولار أخرى كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة مدفعية أخرى وأسلحة دفاعية ساحلية وأنظمة الصواريخ المتقدمة التي يحتاجها الأوكرانيون لدعم العمليات في دونباس.

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