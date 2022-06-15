التصديري للملابس الجاهزة: نحتاج فكر الحكومة المتطور للشراكة مع القطاع الخاص ..فيديو

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إننا في حاجة شديدة لفكر الحكومة المتطور في تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص.



وأضافت "بشارة"، خلال مداخلتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،: "الحكومة أقدمت على عمل ضخم منذ 4 سنوات في تطوير قطاع المنسوجات"، لافتة: "الحكومة أقدمت على إعادة هيكلة قطاع الأعمال في صناعة المنسوجات والملابس منذ 4 سنوات، فضلا عن إعادة هيكلة المحالج المصرية وإنشاء محالج جديدة".



واسترسلت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة،: "التطوير الجاري في المحلة الكبرى وكفر الدوار وكافة المنظومة في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج خير مثال قدمته الدولة لهذا القطاع الصناعي".