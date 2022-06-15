بعد رحيل موسيماني.. الأهلي يكتسح إيسترن كومباني 4 / 1 في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً أمام ايسترن كومباني بأربعة اهداف لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

جاءت أهداف الأهلي عبر كل من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، وأحمد عبد القادر ووليد سليمان بينما سجل هدف ايسترن كومباني فراس عيفية.

الفوز رفع رصيد الاهلي إلى النقطة 40 فى المركز الثالث بعدما خاض 17 مباراة ، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند 13 نقطة فى المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري .

وسجل الهدف الأول للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 25 من زمن المباراة ، بعد تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للنادي الأهلي عن طريق رامي ربيعه بإتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي إيسترن كومباني داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من ترويض الكرة ثم سددها بشكل ساقط داخل الشباك مستغلا الخروج الخاطئ للحارس أحمد دعدور عن مرماه.

واحتسب الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ضربة جزاء للأهلي ، بعدعرقلة لمحمود وحيد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وسجل الهدف الثاني للأهلي طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 31 من زمن المبارة بتسديدة متقنة للغاية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت الشباك بشكل مستحيل على الحارس أحمد دعدور.

وأحرز الهدف الثالث للاهلي أحمد عبد القادر فى الدقيقة 57 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من مدافعي إيسترن كومباني في تمرير الكرة استغله أحمد عبد القادر ونجح في استخلاص الكرة وانطلق مخترقا لمنطقة الجزاء ثم سدد أرضية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص ايسترن كومباني فارق الاهداف عن طريق فراس عيفية فى الدقيقة 76 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد أمين قفة بإتجاه زميله فراس عيفية المنطلق بشكل ذكي خلف محمد هاني مدافع النادي الأهلي والذي استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل الهدف الرابع للأهلي وليد سليمان فى الدقيقة 90+1 من راسية رائعة بعدما استقبل الكرة العرضية من الجانب الايسر عن طريق صلاح محسن.