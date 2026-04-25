نال شرف إلقاء بيان النصر.. نجل حلمي البلك يستعيد ذكرى والده في عيد تحرير سيناء برسالة مؤثرة

استعاد نجل الإعلامي الراحل حلمي البلك ذكريات والده، تزامنًا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، من خلال منشور مؤثر، تحدث فيه عن مسيرة والده الوطنية ودوره في خدمة أبناء سيناء خلال فترات الاحتلال.

وقال نجل الإعلامي الراحل عبر حسابه علي فيسبوك" إن والده، ابن مدينة العريش، لم يتأخر يومًا عن خدمة أهل بلدته في أصعب الأوقات، مشيرًا إلى أنه كان صوتًا لأبناء سيناء من خلال برنامجه الشهير "الشعب في سيناء"، حيث ساهم في دعم روح الصمود والمقاومة ضد الاحتلال بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف أن والده نال شرف إلقاء بيان النصر في يوم العبور، معتبرًا ذلك واحدًا من أبرز المحطات الوطنية في مسيرته الإعلامية.

كما شارك متابعيه صورة لجواز سفر والده القديم، واصفًا إياه بأنه شاهد على رحلة عمر عاشها حبًا لمصر، وانتماءً لسيناء، ووفاءً لأهلها.

واختتم منشوره بالدعاء لوالده بالرحمة، مؤكدًا فخره بما قدمه لوطنه، ومتمنيًا دوام الأمن والاستقرار لسيناء ومصر دائمًا.