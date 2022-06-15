مفيش أهالي جنب سور المدرسة| قرارات من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن اليوم قام بعمل فيديو كرانفس مع كل رؤساء اللجان ومديري المديريات والإدارات حول الجمهورية لإعطائهم التعليمات النهائية في إدارة اللجان واحتواء الطلاب والتعامل بحرفية.

واضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه اعطي أوامر وتعليمات لكل رؤساء اللجان بتفادي أي شيء يشتت تركيز طلاب الثانوية في الامتحان وتفادي وجود أهالي الطلاب بجانب سور المدرسة.

وتابع وزير التربية والتعليم أننا نحاول بعمل جو صحي للطلاب داخل اللجان، مشيرا إلى أنه ركز في الفيديو كرانفس علي محاربة جميع انواع الغش في اللجان بكل الطرق قدر المستطاع.