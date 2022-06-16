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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوسي: أنا من رشحت مخرج مسرحية الحفيد للتمثيل بالعمل

صدى البلد

كشفت الفنانة لوسي كواليس ترشيحها لمخرج مسرحية الحفيد يوسف المنصور لتجسيد أحد الأدوار بالعمل.


وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": انا اقتنعت به كممثل، فحينما كان يقرأ لي المسرحية فوجدته يمثل الشخصيات، فحمسته لتلك الخطوة، وابهر كل الحاضرين بأداءه".

كشفت الفنانة لوسي سر غيابها عن المسرح لفترة طويلة قبل عودتها بمسرحية الحفيد التي تعرض الان على المسرح القومي.

وقالت "لوسي" إن مشوارها الفني لا يسمح لها ان تتواجد في أي عمل لذلك كانت تنتظر ان يعرض عليها مسرحية تشعر انها نادتها من اجل ان تتواجد بها وجاءت الحفيد لتعيدها مرة أخرى الي المسرح فهي ترى انها مختلفة عما عرض عليها من قبل.

لوسي تكشف سر غيابها عن المسرح وتحمسها للحفيد| خاص

لوسي تتحدث عن كواليس تواجدها في الحفيد| خاص

كشفت الفنانة لوسي كواليس تواجدها في مسرحية الحفيد التي تعرض حاليا على المسرح القومي بالعتبة.

قالت في تصريحات لـ صدى البلد:" أخبرني بالعرض الفنان إيهاب فهمي وقال لي ان لدينا مسرحية الجديدة تدمج بين أم العروسة والحفيد ويتواصل معي المخرج لكي يطلعني على تفاصيل العمل وأخبرته وقتها أنه يهمني أن يكون الورق جيد لكى أقبل العرض.

وكانت قد كشفت الفنانة لوسي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تحضيرها لمسرحية الحفيد التي تعرض حاليا على المسرح القومي بالعتبة.

العرض  يناقش  قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدي اجتماعي،  حيث يتناول الاسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة،  من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة  لوسي، عابد عناني، تامر فرج ،محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسرح القومي محمود عبد الرازق المسرح القومي بالعتبة مسرحية الحفيد مخرج مسرحى

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