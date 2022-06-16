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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا يكشف حقيقة عودة كيروش للمنتخب.. ورأيه في ترشيح فيتوريا للأهلي

كيروش
كيروش

 

كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة عن حقيقة عودة مواطنه كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر مرة آخرى , ورأيه في ترشيح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق لتدريب الأهلي خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء السابق.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لبرنامج "بوكس تو بوكس": "كيروش الآن يتواجد خارج البرتغال في موزمبيق والشبكة في تلك المنطقة صعبة للتواصل معه، وهو يتواجد هناك لأنه ولد في موزمبيق وأيضا يزور دول آخرى في تلك الفترة، ولقد تحدثت آخر مرة معه يوم السبت الماضي ولم أتواصل معه بعد ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن عودة كيروش لتدريب منتخب مصر صعبة للغاية لكن كل شيء وارد".

وتابع: "لا أعرف إن كان هناك مفاوضات حالية مع كيروش للعودة لتدريب المنتخب، فهو شأن داخلي لاتحاد الكرة المصري فأنا لم أعد متواجدا في منصب هناك".

وواصل: "لا يصح أن أنصح كيروش ولأي أكون صريحا فالأمر ليس شأني، ولقد قدمت أفضل ما بوسعي مع اتحاد الكرة ، والآن لدي أمور مهمة للقيام بها، وما تحدثت فيه مع كيروش أو أي حديث بيننا لا يمكن أن أبوح به للإعلام".

وأكد: "الآن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر وأعتقد أنه يستحق الكثير من الاحترام الآن".

وعن ترشيح البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الأهلي خلفا لموسيماني، قال فينجادا: "فيتوريا أعرفه جيدا فهو شخص رائع للغاية ومدرب كبير ولديه الإمكانيات وكل الصفقات الممكنة للعمل بأي فريق".

واختتم: "نجاحه حال تدريبه الأهلي؟ لا أحد يتوقع النجاح في هذه الأمور لكن أرى أن قادر على النجاح".

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