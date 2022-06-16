جنات تستعد لموسم الصيف بجلسة تصوير جديدة

خضعت المطربة جنات لجلسة تصوير حديثة ظهرت فيها بإطلالة صيفية خفيفة وجذابة.

وتعاونت جنات في الجلسة الجديدة مع مصفف الشعر هيما جو والميكب لوديان محيي وتنظيم فاطمة السيد، وأطلقت جنات الصور عبر جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتستعد جنات لموسم الصيف الغنائي بشكل مميز حيث تحيي حفلا غنائيا جديدا يوم الخميس القادم بالأسكندرية كما تستعد لإطلاق عدد من الأغنيات على طريقة السينجل خلال الأيام القادمة حيث تعد مفاجأة لجمهورها خلال الفترة القادمة.



وعكفت جنات خلال الفترة الماضية على التحضير لأغانيها الجديدة التي تقدمها خلال موسم الصيف حيث حرصت على اختيار أغنيات مختلفة ومتنوعة وتعاونت فيها مع عدد كبير من أهم صناع الموسيقى في مصر.