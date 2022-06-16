إيمي سمير غانم تتغزل في شقيقتها دنيا على انستجرام: بحبك

شاركت الفنانة ايمي سمير غانم مقطع فيديو من مسلسل الكبير أوي لـ شقيقتها دنيا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزلت إيمي سمير غانم بدنيا وغنائها، وكتبت: “بحبك”.

وتشارك دنيا سمير غانم في بطولة فيلم “تسليم أهالى” ومعها هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد ولوسى وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث فيلم “تسليم أهالى” حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.