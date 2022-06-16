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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة و لذيذة.. طريقة عمل أكواب موس الفراولة والجيلي

اكواب موس الفراولة
اكواب موس الفراولة والجيلي

أكواب موس الفراولة والجيلي من الحلويات السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد اسرتك أو ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل اكواب موس الفراولة والجيلي.


مقادير أكواب موس الفراولة والجيلي


٢ كوب عصير فراولة 
كوب كريمة 
٢ علبة جيلي فراولة 
نصف كوب ماء 
علبة جيلي فراولة
١ و نصف كوب ماء 
كوب فراولة 
كريمة مخفوقة فراولة

 

طريقة تحضير أكواب موس الفراولة والجيلي

نضع نصف كمية عصير الفراولة و ٢ علبة جيلي  مع نصف كوب من الماء في حلة على النار 
نخلط بقية العصير مع الكريمة ثم نضيف خليط الجيلي و نحرك جيدا لتكوين الموس
نضع أكواب التقديم بشكل مائل في صينية ذات جوانب مرتفعة وصبي فيها الموس حتى نملئ نصف الكاس.
ندخله الثلاجة حتى يجمد 
نذوب ١ علبة جيلي في كوب ماء ساخن لعمل الجيلي ثم نضيف عليه نصف كوب بارد
نسكبه على الموس في الأكواب مع قطع فراولة ندخل الكاسات مرة أخرى في الثلاجة حتى يجمد الجيلي
نزيينه بالكريم المخفوقة وقطع الفراولة ويقدم بالهنا والشفا

اكواب موس الفراولة والجيلي مقادير اكواب موس الفراولة والجيلي طريقة عمل اكواب موس الفراولة والجيلي طريقة تحضير اكواب موس الفراولة والجيلي الشيف غادة التلى

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