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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرض وزير باكستاني للسخرية بسبب دعوته مواطنيه إلى تقليل استهلاك الشاي من أجل الحد من الواردات وتوفير العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد.

وباكستان هي أكبر مستورد للشاي في العالم، وتتجاوز قيمة مشترياتها منه سنويا 600 مليون دولار، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتمر البلاد بأزمة اقتصادية خطيرة من أبرز ملامحها انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية المستخدمة في سداد وارداتها وديونها المرتفعة للغاية، كما تواجه تضخما سريعا وتدهورا مستمرا في قيمة عملتها الروبية.

وقال وزير التخطيط والتنمية أحسن إقبال، يوم الثلاثاء: ”أطالب الأمة بتقليص استهلاكها من الشاي بفنجان أو اثنين، لأن الشاي الذي نستورده (ندفع ثمنه) بالدين“.

ويشرب الباكستانيون الشاي بأشكال مختلفة (أسود، أخضر، ساخن، بارد، عادي أو متبل) ولكن الأكثر شعبية هو الشاي الحلو المغلي مع الحليب وتضاف إليه توابل.

وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار.

وفي مايو الماضي، ذكر بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الرياض وإسلام آباد، ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها ”أو من خلال خيارات أخرى“.

وأودعت السعودية في العام الماضي ثلاثة مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي.

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