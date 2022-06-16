مطرب المهرجانات كزبرة لـ محمد رمضان: مش عايزين كدب

شارك مطرب المهرجانات كزبرة، رسالة للفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووجه كزبرة في الفيديو رسالته لمحمد رمضان، وقال: “اللهم لا شماته النجم محمد رمضان على دماغي من فوق، عمل تراك من كام يوم اسمه جامد أنا من يومي، أنا متكلمتش بس اليوتيوب اللي رد عليه، بأغنية أنت ولا جامد ولا نيله، أنزل ومش عاوزين كدب علشان تعبنا”.

وطرح كزبرة مهرجان “انت ولا جامد ولا نيلة”، غناء أحمد موزة، وكزبرة، ومن كلمات كزبرة وحازم، ومن توزيع خالد ايفكت.

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” والذى شارك فى بطولته مع دينا الشربينى وإخراج محمد ياسين.