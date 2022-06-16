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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطرب المهرجانات كزبرة لـ محمد رمضان: مش عايزين كدب

صدى البلد

شارك مطرب المهرجانات كزبرة، رسالة للفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووجه كزبرة في الفيديو رسالته لمحمد رمضان، وقال: “اللهم لا شماته النجم محمد رمضان على دماغي من فوق، عمل تراك من كام يوم اسمه جامد أنا من يومي، أنا متكلمتش بس اليوتيوب اللي رد عليه، بأغنية أنت ولا جامد ولا نيله، أنزل ومش عاوزين كدب علشان تعبنا”.

وطرح كزبرة مهرجان “انت ولا جامد ولا نيلة”، غناء أحمد موزة، وكزبرة، ومن كلمات كزبرة وحازم، ومن توزيع خالد ايفكت.

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محمد رمضان على انستجرام: عد الدولارات هواية أخويا المفضلة

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بعد نجاحه مع محمد رمضان وريد وان.. إنزاجي يطرح أغنية النداهة

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” والذى شارك فى بطولته مع دينا الشربينى وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان مطرب المهرجانات الفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” أغنية بلالين

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