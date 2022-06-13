بعد نجاحه مع محمد رمضان وريد وان.. إنزاجي يطرح أغنية النداهة

طرح مطرب الراب أحمد إنزاجي أغنيته الجديدة "النداهة" على منصات الأغاني بمشاركة المطرب إياد القاضي، من كلمات وألحان إنزاجي وتوزيع قاضي.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه إنزاجي مع النجم محمد رمضان والذي تعاون معه فى كتابة عملين عالميين وهما اغنية انطلاق لعبة "فري فاير" بالشرق الأوسط إضافة إلى تعاونه مع الموزع العالمي "ريد وان" فى أغنية "جو البنات" بمشاركة محمد رمضان والمطرب المغربي نعمان بلعياش والتي تم طرحها فى مهرجان الجونة العام الماضي.

من جهة أخري يستعد إنزاجي لطرح ألبومه الأول هذا الصيف والذي يقدم فيه أكثر من دويتو مع نجوم عالميين فى مجال الراب.

اغنية النداهة على يوتيوب



https://youtu.be/Zv62RNp9Ut8