مرجان: تغيير أرضية ملعب التتش كلف إدارة الأهلى 16 مليون جنيه.. فيديو

قال محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، نائب رئيس شركة استادات الوطنية، إن عدم انتظام الصيانة الخاصة بكافة الملاعب المصرية ومتابعتها سبب سوء أرضية الملاعب، وإعادة صيانتها بسبب أنها تتكلف مبالغ كبيرة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، نائب رئيس شركة استادات الوطنية خلال برنامج الماتش الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت الذي يعرض على صدى البلد: "تغيير أرضية ملعب مختار التتش كلف إدارة النادى الأهلى 16 مليون جنيه".

كما تحدث محمد مرجان عن رؤيته للكوادر الرياضية المصرية، قائلا: "يجب على كل الكوادر التي تعمل في الرياضة أن تكون مؤهلة علميا لتدير الرياضة بأسلوب علمى".

وواصل مرجان: "شركة سيتى كلوب دورها يتمثل في توفير الظروف المناسبة لكل المصريين لممارسة الرياضة في أجواء جيد وهذا دورنا خلال الفترة المقبلة".



وأكمل: "تعلمنا في النادى الأهلى وأى مكان نعمل فيه أن تكون علاقاتنا طيبة بكل المسئولين"، مؤكدا أن النادى الأهلى قيمة تضاف لأى شخص ينتمى إليه.