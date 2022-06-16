التحالف الدولي يعتقل قائدا كبيرا في داعش بسوريا

أعلن التحالف الدولي ضد داعش، اعتقال قائد كبير في التنظيم الإرهابي أثناء عملية في سوريا، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكشف بيان التحالف أن القيادي الداعشي المعتقل خبير في صناعة المتفجرات والقنابل، قبل أن يصبح أحد كبار قادة التنظيم الإرهابي في سوريا.

ولفت إلى أنه تم التخطيط للعملية بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية، ولا سيما أي ضرر محتمل للمدنيين.

ولم يتعرض مدنيون لأذى خلال العملية ولا أي ضرر لطائرات التحالف أو أصوله، وفقا للبيان.

وتعهد التحالف الدولي بمواصلة مطاردة فلول داعش أينما كانوا لضمان هزيمتهم الدائمة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عملية الإنزال الجوي تمت في ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرية الحميرة.

وتبعد قرية الحميرة عن الحدود التركية نحو 4 كيلومترات، حيث هبطت مروحيتان قرب الموقع المستهدف.

ووفقا للمرصد السوري فقد دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين مجهولين ضمن منازل بالقرية، أثناء مطاردتهم من قبل عناصر “التحالف الدولي”.

وأقلعت طائرات مروحية تابعة للتحالف من قاعدة لافارج في ريف عين العرب (كوباني)، بعد أن هبطت مساء الأربعاء، واتجهت نحو مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، في ظرف يحاكي عملية مقتل البغدادي وخليفته “القرشي” في إدلب.

وحلقت نحو 9 طائرات تابعة للتحالف الدولي على علو منخفض فوق خط الساجور في ريف حلب الشمالي الشرقي،.

وسمع أصوات إطلاق نار في تلك المناطق، فيما وردت معلومات عن تنفيذ عملية إنزال جوي في منطقة الحيمر بريف حلب.

