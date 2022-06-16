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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أصلها مصري وتضم أنواعا مختلفة.. قصة أول حديقة حيوان في العالم

حديقة حيوان الجيزة
حديقة حيوان الجيزة

لا يعرف المؤرخون من بنى حديقة الحيوانات الأولى، أو متى تم بناؤها، لكن يمكننا أن نكون واثقين من حدوث ذلك منذ وقت طويل جدًا.. فما هي قصة أول حديقة حيوانات في التاريخ؟

 

في مرحلة ما، بدأ البشر في اصطياد الحيوانات وحملها حتى يتمكنوا من النظر إليها عن قرب متى أرادوا، حيث كانت المجموعات الأولى المعروفة من الحيوانات الغريبة مملوكة من قبل الملوك - ولم تكن مفتوحة للجمهور.

 

حديقة حيوانات للملوك

كشفت الحفريات الأثرية في مدينة نخن المصرية القديمة عن مبانٍ تعود إلى حوالي 3500 قبل الميلاد تحتوي على بقايا أفراس النهر والبابون والفيلة - وهي حيوانات ليست أصلية في مصر، لكن الحياة لم تكن سهلة بالنسبة لهذه الحيوانات فمن المحتمل أن تكون حياتهم قصيرة، حيث تظهر بقاياهم أدلة على إصابات خطيرة .

 

تحتوي مقبرة الفرعون المصري ساحورع، الذي توفي حوالي 2500 قبل الميلاد، على صور واقعية للدببة السورية وهي ترتدي أطواق ومقاود، ويُعتقد أنهم أعيدوا من رحلة تجارية.

 

 أول حديقة حيوان عامة 

ربما تكون الملكة حتشبسوت قد أنشأت أول معرض عام للحيوانات في حوالي عام 1480 قبل الميلاد، حيث يعتقد الباحثون أن حديقة الحيوان بدأت بالحيوانات التي تم إحضارها إلى المنزل من رحلة استكشافية أرسلتها الملكة إلى أرض بعيدة تعرف باسم بونت، والتي ربما كانت في العصر الحديث إريتريا. 

من غير الواضح سبب قيامها ببناء حديقة الحيوانات، ولكن ربما كان ذلك لإظهار ثروتها وحقها في الحكم، حيث كان الاحتفاظ بالحيوانات الخطرة والغريبة في الأسر أحيانًا وسيلة للحكام لإظهار مدى قوتهم.

 

حيوانات حول العالم

بعد ذلك، تم العثور على حدائق الحيوان المبكرة في جميع أنحاء العالم، ففي الصين، قيل إن الإمبراطور وين وانغ قد بنى "حديقة الذكاء" حوالي عام 1060 قبل الميلاد، وهي تضم الغزلان والطيور والعديد من الأسماك.

وفي إنجلترا، أنشأ الملك هنري الأول حديقة حيوان في حوالي عام 1110 كجزء من الحوزة الملكية في وودستوك، تضمنت مجموعته النمور والإبل والأسود، وانتقلت هذه المجموعة في النهاية إلى برج لندن في عام 1235.

في الوقت الذي منح فيه الملك هنري الثالث ثلاثة أسود من قبل الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك الثاني، بقيت مجموعة حيوانات البرج في هذا الموقع لمدة 600 عام.

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