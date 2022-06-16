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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تجفيف البرقوق لعمل القرصيا

البرقوق
البرقوق

يعشق الكثير من الأشخاص القرصيا، فهي تمتع بمذاق محبب ولديها العديد من الفوائد الصحية، ولكن هل جربتي يوما ما عمل القرصيا فى المنزل، إليك أفضل طريقة لتجفيف البرقوق لعمل القرصيا في المنزل للشيف الشربيني. 

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المقادير 

كيلو برقوق طولي، وليس دائري.
¼ كوب زيت.

طريقة التحضير 

1.اغسلي البرقوق جيدًا ثم جففيه بفوطة نظيفة
2.سخني الفرن عند درجة حرارة 150 درجة مئوية في صينية فرن كبيرةضعي البرقوق ثم أضيفي الزيت وقلبي جيدًا حتى يُغطي الزيت البرقوق تمامًا اطفئ الفرن من الأسفل واتركيه من أعلى فقط
3. ثم ضعي الصينية في الرف السفلي واتركيها لمدة ساعة  اطفئي الفرن وتخرج في مكان بارد جيد التهويه 
4.في اليوم الثاني أشعلي الفرن لمدة 30 دقيقة ثم ضعي الصينية فيه لمدة 45 دقيقة 
5.بعد ذلك تترك في الفرن حتي تبرد وتخرج في مكان جاف بارد جيد التهويه 
6. ونعيد العمليه تاني يوم في الفرن وهكذا  حتى تحصلي على برقوق مجفف 
7.ضعي القراصيا في أكياس مخصصه للحفظ التي تساعد في خروج الهواء منها تباع بالسوبر ماركت او برطمانات زجاجية محكمة الغلق ثم احتفظي بها في الثلاجة.

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