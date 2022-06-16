بمكياج جذاب..شاهد أحدث ظهور لنوال الزغبى

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت مكياج خطف الأنظار ، مما أثار إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن الفنانة نوال الزغبي اعتذرت عن حفلها الخاص الذي كان مقررا إقامته في 20 يونيو الحالي في مصر .

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل».

واختتمت تغريدتها، قائلة: «أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر».