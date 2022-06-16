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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه تجرى إختبارات المسار الوظيفى وتكرم المتميزين

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكريم المتميزين ممن اجتازوا اختبارات المسار الوظيفى بتفوق بشركات المنوفية والغربية والقليوبية بحضور رؤساء الشركات.

 جدير بالذكر أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي شرطا أساسيا للحصول على الدرجة الوظيفية الأعلى، ويعد أحد معايير التقييم التى تشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان الشركة القابضة

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