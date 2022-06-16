حبس شاب سرق صندوق النذور بمسجد الموقف الجديد بالشعبية في المحلة

قرر رئيس نيابة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس شاب قام بسرقة أحد صناديق النذور بمسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية ٤ أيام على ذمة التحقيق.



كان تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أثناء قيامه بسرقة صندوق تبرعات أحد المساجد بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل خاصة أن السرقة بمسجد.





وظهر في مقطع الفيديو قيام اللص بكسر باب المسجد وسرقة صندوق التبرعات، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المسجد تبين قيام أحد الأشخاص بكسر باب المسجد والدخول وكسر صندوق التبرعات وسرقة محتوياته وبعض محتويات المسجد.





وفي أول تعليق على الواقعة أكدت وزارة الأوقاف في بيان عاجل أن ما يخص الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية، موضحة أن مديرية أوقاف الغربية قامت بتحرير محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بخصوص هذه الواقعة، وتم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.



وأوضحت وزارة الأوقاف أنه تم إحالة الشيخ مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود مدير الإدارة، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد.



ونبهت الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق ويرجى من المواطنين في حالة وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور بسرعة الإبلاغ عن ذلك عبر الواتس آب التالي ( 01200115268