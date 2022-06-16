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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدعولى أبقى أحسن .. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

صدى البلد

كشفت الفنانة رحمة حسنتطورات حالتها الصحية عبر حسابها بتطبيق انستجرام بعد تعرضها لعضة كلب .

ونشرت رحمة احمد صورة لها وعلقت عليها:"الصورة دي علشان أطمن الناس اللي سألت عليا، إن شاء  الله ابقي كويسة واحدة واحدة".

وأضافت رحمة حسن:" انا لسة بكمل الحقن و بغير على الجرح كل يوم بس الصورة دي علشان أطمن اصحابي و كل الناس الغالين.. .شكرا جدا .. ادعولي اني ابقي احسن حقيقي".

وكانت قد كشفت الفنانة رحمة حسن عن تعرضها للعض من قبل أحد الكلاب بالقرب من منزلها، وصدمتها من الحدث وتخوفها من القطط والكلاب بعد هذا الموقف. 

وكتبت رحمة حسن عبر انستجرام:" مساء الخير..امبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة اجيب حاجة من السوبر ماركت جمبالبيت ،وكنت ماشية علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطة بنابه في منطقة حساسة . صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابة ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ،وانا طبعا خايفة ومصدومة".

واستطردت رحمة حسن:" وتعبانه وعندي تروما من امبارح ، والي واجعني اكتر اني مَش عارفه اتصرف ازاي .. خصوصا اني اكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه اي انسان كمان يتأذى ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي .. انا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه ، امبارح صاحبت الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه ! طبعا انا اتصدمت لما عرفت انها مَش اول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامه او حد قوي يمسكه .. بجد حرام عليكم ، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح ،وصاحبه مسؤل مسؤلية كاملة عنه ويحاسب علي اهمال مسؤليته ، خصوصا لو اهماله تسبب لشخص تاني في اذي بدني يحتاج اكتر من ٢١ يوم علاجواذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد ايه عشان يخف".

وأوضحت رحمة حسن حالتها قائلة:" انا كنت بحب انزل احط اكل ومايه للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي انا حقيقي مرعوبة اقرب منهم وخايفه جدا.. انا اسفه طولت عليكم بس انا بجد مَش عارفه المفرود اعمل ايه عشان محدش تاني". 

 

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